الرياضة محظوظة بدعم واهتمام القيادة

خميس مشيط ـ حسن ذيبان | Wednesday, 12 April 2017 - 00:00 am

أثنى الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة على القرار السامي من مجلس الوزراء والقاضي بربط الأمور التنظيمية في الهيئة العامة للرياضة بمجلس الشؤون الاقتصادية، وقال: "نشكر القيادة الرشيدة على هذا الدعم المقدم للرياضة، نحن محظوظون جداً في بهذا الاهتمام الكبير، فخلال الفترة الماضية كان هناك عدد من القرارات الكبيرة في مسيرة الرياضة وبإذن الله سنجد المزيد من تسهيل العمل الرياضي وتسريع إجراءاته".

جاء ذلك خلال تصريحه عقب افتتاحه أمس الثلاثاء منشأة نادي ضمك في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والتي تعتبر أحد المقرات النموذجية الحديثة للأندية التي تنفذها الهيئة العامة للرياضة لعدد من الأندية في مختلف مناطق ومحافظات السعودية.

وعبر رئيس الهيئة في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما تحظى به الرياضة من دعم واهتمام وحرص أثمر قرارات تنظيمية وتطويرية عديدة خلال المرحلة الماضية، تساهم بارتقاء الرياضة وتطويرها لتحقيق تطلعات الجميع.

مهنئنا أبناء ورياضيي محافظة خميس مشيط بهذه المنشأة ومؤكدا على ضرورة تفعيلها وجذب الشباب نحوها، معتبرا اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠١٧ دليلا على ما تمتلكه من مقومات وقدرات ستترجم على أرض الواقع بفضل الجهود التي يبذلها أخي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير في تطوير وتنمية هذه المنطقة الغالية على الجميع.

وأعرب الأمير عبدالله بن مساعد أنه سعيد بافتتاح هذه المنشأة التي تعد محضنا مناسبا للممارسة الرياضة وصقل المواهب وتعزيز قدرات المتميزين رياضيا، مشيراً إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك سيكون هنالك افتتاح لمنشأة أو اثنتين في مناطق أخرى.

وحول إقامة أنشطة وبرامج رياضية قال "هناك فريق عمل من الهيئة العامة للرياضة قام بزيارة لإمارة منطقة عسير ووضع مع عدد من الجهات برامج وفعاليات ستظهر قريبا بإذن الله".

وكان الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز قد دشن المنشأة فور وصوله لمقر نادي ضمك يرافقه محافظ محافظة خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، أعقب ذلك جولة في مرافق النادي وملعبه الرئيس بالإضافة للخدمات والصالات الأخرى التي تضمها المنشأة