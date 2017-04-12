الجولة الـ23: سترسم ملامح الدوري السعودي

الرياض - نواف الشعلان | Wednesday, 12 April 2017 - 21:55 pm

تقتتح يوم غدٍ الخميس الجولة الـ23 مندوري المحترفين السعودي للدوران من جديد بلقائين هامين لكل فريق في مسار الدوري، اللقاء الأول على أرضية ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، عندما يستضيف الفيصلي الاتفاق عند الساعة 7:00 مساء، والذي يتساوى الفريقان بعدد النقاط بـ25 نقطة لكل منهما، ويبحث الفيصلي في لقاء الغد عن المحافظة على النتائج المتميزة في الجولات الأربع الماضية التي تمكن من الانتصار في اثنتين والتعادل في مثلهما، فيما يبحث الاتفاق عن المحافظة على المستوى الذي ظهر به في الفوز الأخير في الجولة الماضية أمام الخليج الذي أتى بعد 11 مباراة لم يتمكن بها الفريق من أي فوز.

وفي الرياض يستضيف النادي العاصمي الشباب ضيفه الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض، عند الساعة 8:45 مساء، باحثاً عن المحافظة على المركز الخامس وهو الذي عاد له بعد انتصاره على الوحدة في الجولة الماضية، بعد غياب عن الانتصارات في الست جوالات الماضية، فيما يدخل الرائد هذا اللقاء بأريحية أكبر، خصوصاً وأن النادي حصل على مبتغاه هذا الموسم وهو الوصول إلى النقطة 26 وهو ماصرح به عبدالعزيز التويجري رئيس نادي الرائد بعد مباراة الفريق أمام الاتفاق.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الجمعة بماراتين، الأولى على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وستضيف فيها الخليج نظيره الوحدة عند الساعة 6:45 مساءً، والعنوان الأبرز لهذه المباراة من يزيد جراح الآخر، حيث كلا الناديين مهددين بالهبوط، ويقع الضيف في المرتبة قبل الأخيرة بـ18 نقطة، متفوقاً عن صاحب المركز الأخير الوحدة بنقطة واحدة فقط، وكلا الفريقيين يبحثون عن الهروب من شبح الهبوط.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، الاتحاد يستضيف القادسية عند الساعة 8:45 مساءً، طامحاً الفريق الأصفر إلى الاقتراب من الوصافة، التي يحتلها الفريق النصراوي بفارق نقطة عن الاتحاد، الذي يقع في المركز الرابع، فيما يبحث القادسية الذي يقع في المركز العاشر بـ24 نقطة، عن الهروب عن مراكز الخطر التي تؤدي للهبوط، أو المباراة الفاصلة.

فيما تختتم مباريات الجولة يوم السبت بثلاث مواجهات، الأولى على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويستقبل الفتح فريق الباطن عند الساعة 6:45 مساءً، ويطمح الفتح لمواصلة تقديم المستويات المتميزة سواءً في البطولة المحلية أو الآسيوية، ويقع الفتح في المرتبة الثانية عشر بـ19 نقطة، وهذا المركز يجعله يشارك في مباراة فاصلة مع المركز الثالث من دوري الدرجة الأولى، لتحديد الهابط الثالث لدوري الدرجة الأولى، وفي المقابل يقع الباطن في المركز الحادي عشر فارقاً بـ3 نقاط عن الفتح، وهو يبحث عن مصالحة جماهيره بسبب النتائج الغير جيدة في اللقاءات السابقة.

وعلى أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، الأصفر العاصمي يستضيف التعاون عند الساعة 8:45 مساء، ويبحث النصر عن التمسك بوصافة الترتيب، التي أصبحت مطلباً للإدراة، وهذا ماذكره الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد، وفي المقابل يبحث التعاون عن العودة للمركز الخامس الذي احضتنه في الجولة الماضية قبل فقدانه للشباب الذي استغل خسارة التعاون أمام الفيصلي، وكسب مباراة الوحدة.

وفي ختام مباريات الجولة الـ 23، المتصدر الهلال يستضيف الأهلي على أرضية الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 8،45مساء، وأعين لاعبي الفريق الأزرق على اللقب الغائد عن خزائن النادي لأكثر من 5 مواسم، لاسيما وأن الفوز يتوج الفريق الهلالي باللقب رسمياً قبل نهاية الدوري بـ 3 جولات، وفي المقابل النادي الأهلي الذي لايريد أن يكون محطة عبور للفريق الأزرق للوصول للقب، باحثاً عن تعطيل المتصدر وتقليص الفارق النقطي، آملين أن تخدمهم النتائج في الجولات المتبقية.