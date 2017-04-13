دوري براعم السعودية.. برعاية STC

الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 13 April 2017 - 00:00 am

طالب الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الشركات والقطاع الخاص بالسعودية إلى الاقتداء بالاتصالات السعودية في الشراكة والاستثمار الرياضي، كونها تشعر بالفخر والاعتزاز مع شركة وطنية كبيرة، جاء ذلك خلال توقيع شركة الاتصالات السعودية STC، الراعي الشامل والرسمي للكرة السعودية عقد رعاية جديد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لرعاية دوري STC تحت 14 عاماً، بحضور الدكتور خالد البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، والدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

حيث وقع من جانب STC المهندس حسين اليامي، مدير إدارة الرعايات الرياضية، ومن جانب اتحاد الكرة طلال آل الشيخ، عضو مجلس الاتحاد ورئيس لجنة التطوير.



تخدم المستقبل

وأضاف الأمير عبد الله: "سعدنا بهذه الاتفاقية التي تخدم مستقبل السعودية، المتمثل في الناشئين، الذين نعول عليهم الكثير في النشاط الرياضي، وفي خدمة وطنهم في المحافل الدولية".

وكشف الأمير عبد الله بن مساعد عن أن هذا المشروع تهتم به الهيئة اهتماماً كبيراً، لأن كرة القدم هي الرياضة الأولى والمفضلة لدى السعوديين، وبالتالي لا بد أن يكون مستوانا فيها يعكس اهتمام الدولة بها.

موضحاً: "لهذا السبب وضعنا خطة قطر 2022، وأي عمل أو مشروع يدعم هذه الخطة، فالهيئة توفر له كل الإمكانيات من أجل إنجاح هذا الهدف".

تنمية المواهب

من جانبه قال البياري: "نحن شركة من نسيج الوطن، ومثل هذه الاتفاقية تخدم جيل المستقبل، وهم أيضا من نسيج هذا الوطن، ونوه إلى أن الشركة اتجهت إلى رعاية الاتحاد السعودي والبطولات المحلية والدرجات السنية وفق إستراتيجية جديدة أكثر شمولية للوصول إلى كل بيت سعودي، وخدمة لمجتمعنا ووطننا، وسوف يستفيدون من تنمية مواهبهم في كرة القدم من خلال الشراكة الإستراتيجية لـ STC مع الأندية الأوروبية المعروفة".

وأضاف: "نعتبر أنفسنا مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، فريقاً وطنياً واحداً هدفه خدمة المملكة العربية السعودية".



شريك شامل

أشاد طلال آل الشيخ، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم بمبادرة STC في شراكتها الجديدة مع اتحاد الكرة من خلال دوري STC تحت 14 عاماً، وقال: "الاتصالات السعودية بالتأكيد هي شريك شامل لكرتنا، وأنا سعيد جداً أن تسجل رعاية لمشروع من هذا النوع، كون هذا المشروع يعتبر من أهم الملفات الموجودة في أجندة رجل الرياضة الأول الأمير عبد الله بن مساعد، وضمن أولويات اتحاد القدم الحالي برئاسة الدكتور عادل عزت".