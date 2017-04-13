وزارة العمل: الشلهوب نموذج مميز لكل سعودي

الرياض ـ حمد الصويلحي | Thursday, 13 April 2017 - 00:00 am

أكــد ماجــد العصيمي، مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية أن السر وراء اختيار محمد الشلهوب وتعيينه سفيراً للتطوع من قبل الوزارة يعود إلى كونه رجلاً يمتلك ثقافة التطوع والخلــق الرفيــع، الذي يفتخر به كل سعودي ويعتبر نموذجاً مميزاً لكل شاب سعودي، فيما أكد محمد الشلهوب أنه يتشرف باختياره سفيراً للتطوع من قبل وزارة العمل، متمنياً أن يكون بينهما تعاون إيجابي، وأن يساهم في برامج التطوع بشكل مميز.

وسيقوم نادي الهلال وفقاً للاتفاقية التي أبرمت أمس في مقر نادي الهلال مع وزارة العمــل والتنمية الاجتماعية، بتصميم وتنفيــــذ فعاليات تطوعية في مباريات جماهيرية على أرضـه بشكل سـنوي، ابتداءً من الموســم الرياضي الجاري 2017، وحتى الموسم الرياضي 2020، تتركّز على تمكين العمل التطوعي، وتعزيز مفهوم التطوع وفق رسائل عدة، إضافةً إلى تنفيذ مبادرات، وأعمال تطوعية في المدرجات، وســاحات الملاعب الخارجية في المناسبات الرياضية.

فيـما تلتـزم الــوزارة بتأسـيس، وإنشـــاء إدارة للتطوع، بناءً على المعيـار الوطني لإشــراك المتطوعـين، وتأهيل مدير للتطوع من النادي، وتمكينه من الأدوات اللازمة لعمله، وتأهيل النادي على آلية تصميم الفرص التطوعية، ويتم الاستمرار على الإشراف عليها، وإنشاء صفحة خاصة في المنصة الوطنية للتطوع، لعــرض الفرص التطوعية الخاصة بالنادي، وتوفير كافــــة الخصائص والامتيازات المتاحة في المنصة.