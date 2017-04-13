الأسد اليوناني يقود سلة الأخضر

جدة ـ الرياضية | Thursday, 13 April 2017 - 00:00 am

وصل أمس اليوناني جياتزوجلو مدرب المنتخب الأول لكرة السلة الجديد إلى جدة؛ للإشراف على المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة.

وسيتسلم جياتزوجلو أولى مهامه التدريبية الرسمية مع الأخضر، خلال فترة الإعداد لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة في باكورة الشهر المقبل، عندما يشرف على فريق 3×3، وهو الذي سيشارك في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تركيا وتركمانستان وباكستان والمستضيف أذربيجان.

ويبلغ جياتزوجلو (67 عاماً)، من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق أن لعب مع منتخب بلاده اليونان 115 مباراة دولية، حقق خلالها نتائج مميزة وسجل 1469 نقطة بمعدل (12.77 نقطة لكل مباراة)، وبطولات عدة مع ناديه أولمبياكوس اليوناني.

ويُصنف من أعظم لاعبي كرة السلة اليونانية، وفي فترة 1979/1978م كان من أفضل 6 لاعبين في القارة الأوروبية، ويلقبونه في اليونان بـ"الأسد"، وفي عام 1981م توقف عن اللعب واتجه إلى عالم التدريب.

وقام جياتزوجلو بتدريب عدة أندية في اليونان، وحقق معها مكاسب رائعة، ومنها أولمبياكوس، أريس، باغراتي، إغاليو، إيراكليس، إك، دافني، بيريستيري، وكافالا، وخارج اليونان قام بتدريب المنتخب الكوري الجنوبي.

ويشغل حالياً منصب رئيس اتحاد رياضيي كرة السلة في اليونان.