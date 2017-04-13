فارس يخطف ذهبية السهام

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 13 April 2017 - 00:00 am

توج سلمان الأسمري نائب رئيس الاتحاد السعودي للسهـام، الفائزين ببطولة المملكة "المرحلة الثانية"، التي اختتمت على ميدان السهام بالمجمع الأولمبي بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من خمسين رامياً تنافسوا في أربع فئات.

وانتزع الرامي فارس العتيبي المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القوس الأولمبي لفئة العمومي لمسافة 70م، في حين فاز عبد العزيز الكربي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، ومنصور علوي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية. ونال الرامي أحمد الحسن المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القوس الأولمبي للبراعم، وفاز فيصل الحسن بالميدالية الفضية، ومحمد غندورة بالميدالية البرونزية.