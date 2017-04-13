80 لاعباً في انطلاقة فردية البولينج

الرياض ـ حمد الشغرود | Thursday, 13 April 2017 - 00:00 am

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات البطولة الفردية العاشرة للاتحاد السعودي للبولينج، التي تحتضنها مدينة الرياض خلال الفترة من 16 حتى 18 من شهر رجب الجاري، على صالة المركز العالمي للبولينج بالرياض.

ويشارك في منافسات البطولة 80 لاعباً سعودياً، يلعب كل منهم 12 شوطاً في ثاني أيام البطولة.

فيما سيكون اليوم الأول مخصصًا للتدريب الرئيسي الذي تكون المشاركة فيه اختيارية، ويتأهل عدد 12 لاعبًا للدور نصف النهائي الذي يلعب السبت المقبل.



مراعاة الظروف

أكد عبد الملك الشثري المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبولينج، رئيس اللجنة التنظيمية للبطولة الفردية العاشرة، تهيئة كل عوامل النجاح للبطولة وتجهيز كافة مرافق المركز العالمي للبولينج المستضيف للمنافسات.

وكشف الشثري أن النظام المتبع في البطولة الفردية العاشرة جاء متوافقاً بشكل كبير مع ظروف اللاعبين المشاركين.. وقال: "تخصيص أول أيام البطولة ليكون تدريباً رئيسياً للبطولة، وتكون المشاركة فيه اختيارية لجميع اللاعبين".



ثاني أيام البطولة

أضاف الشثري: "تبدأ المنافسات في ثاني أيام البطولة من خلال اللعب لعدد 12 شوطًا، قسمت على مرحلتين، كل مرحلة يلعب خلالها كل لاعب 6 أشواط؛ لتتناسب مع مواعيد وصولهم لمدينة الرياض، والمشاركة بجاهزية كاملة، يتحدد من خلالها أفضل 12 لاعباً يتأهلون للدور نصف النهائي".



نصف النهائي السبت

بين عبد الملك الشثري قائلاً: "يلعب نصف النهائي السبت المقبل، ويلعب كل اللاعبين المتأهلين عدد 8 أشواط، في كل شوط يتحصل كل لاعب على عدد من النقاط، بحسب ما يحققه خلال الشوط".

وتابع: "عقب نهاية الأشواط الثمانية يتأهل أفضل أربعة لاعبين للدور النهائي، الذي يلعب بطريقة السلم، الرابع مع الثالث، والفائز يقابل الثاني، والفائز يقابل صاحب الترتيب الأول؛ لتحدد من خلالها بطل البطولة الفردية العاشرة".



تذليل الصعاب

أوضح عبد الملك الشثري أن الاتحاد السعودي يسعى جاهداً إلى تذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تواجه لاعب البولينج السعودي؛ ليقدم أفضل ما لديه في المنافسات المحلية، التي تؤهله بشكل قوي للمشاركة في البطولات الخارجية والمفتوحة بشكل مميز.



مشاركة لاعبي النخبة

كشف عبد الملك الشثري أن جميع لاعبي النخبة المختارين سيشاركون في منافسات البطولة الفردية العاشرة، التي ستكون خير إعداد لهم لعدد من المنافسات الخارجية التي تنتظرهم في الفترة المقبلة.

ويشارك عبد الرحمن الخليوي والحسن سقطي لاعبا المنتخب السعودي للشباب في كأس العرب للشباب في مصر الأسبوع المقبل.