الكاراتيه يشارك في الدوري العالمي

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 13 April 2017 - 00:00 am

وصلت بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه فجر أمس إلى العاصمة المغربية الرباط؛ للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه في جولته الرابعة، التي تنطلق غداً الجمعة، وتستمر لمدة 5 أيام.

وتضم الجهاز الإداري المكون من معافا جومان وعبد اللطيف البريمي، والجهاز الفني بقيادة المدرب عبد الفتاح النجار ومساعديه علي الزهراني ومحمد عبد الرحمن ومصطفى إبراهيم وأخصائي العلاج محمد مولودي.

واختار الجهاز الفني 18 لاعباً للمشاركة في منافسات هذه البطولة، وهم: عماد المالكي وماجد الخليفة وطارق حامدي وإبراهيم نانتومي ورائف تركستاني، وبدر العتيبي وعبد العزيز الحكمي وراكان البدري وعبد الله الحربي وفهد الخثعمي ومسفر الأسمري، ومحمد المالكي وسلطان الزهراني وخالد الشيخي ومسفر الوادعي ومنصور مبارك، وعزام المطيري وسعود البشير، إضافة إلى الحكمين الدوليين مشرف الشهري وحسن دغريري.