دورة لياقة لمدربي المنتخبات السعودية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 13 April 2017 - 00:00 am

نظمت اللجنة الأولمبية العربية السعودية دورة مدربي اللياقة لمنتخبات النخبة، والتي حاضر فيها الدكتور يحيى العيافي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المساعد بجامعة الملك سعود، عضو الجمعية الأمريكية للطب الرياضي والجمعية الأمريكية للفسيولوجيا، بقاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

واستهدفت الدورة مدربي منتخبات النخبة، المدرجين ضمن برنامج النخبة، الذي أطلقته اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بالإضافة إلى مدربي الألعاب الجماعية في كرة القدم والسلة والطائرة واليد، التي تناولت جوانب علمية تتعلق بميكانيكية تضخم العضلات وضمورها، من خلال تفعيل نشاط البروتينات العضلية، تحت تأثير أنواع متعددة من الضغوط التدريبية.