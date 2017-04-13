اللقاء العربي ينطلق بالمغرب

الدار البيضاء ـ واس | Thursday, 13 April 2017 - 00:00 am

انطقت في مدينة الدار البيضاء بالمغـرب أمس الأول، فعاليـــات لقـــاء التواصل العربـي لرواد الكشافة والمرشدات الذي ينظمه الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بالتعـــاون مع الرابطة المغربية لرواد الكشافة والمرشدات، بمشاركة وفد سعودي يتكون من 23 رائدًا كشفيًّا بقيادة زيد البتال مفوض الرواد بالجمعية.

ويستمر البرنامج حتى الـ14 مـن شهر إبريــل الجاري، بعد أن بدأ بزيارة إلى الرباط وأهم المعالم الأثرية فيها، ثم التوجه إلى مدينة طنجة شمال المغرب لاستكمال باقي مراحل اللقاء، ويختتم بزيارة لمدينتي شفشاون وأصيلة.

من جانبه، أكد زيد البتال مفوض رواد الكشافة بجمعية الكشافة السعودية أن مشاركة الوفد السعودي في اللقاء التواصلي العربي للرواد، تأتي ضمن اهتمام جمعية الكشافة السعودية وحرصها على المشاركة في المناسبات الإقليمية والدولية، مشيداً بالاستقبال المميز من منسوبي الرابطة المغربية لرواد الكشافة والمرشدات وكرم الضيافة.