برنامج النخبة يواصل استقطاب اللاعبين

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 13 April 2017 - 00:00 am

وقع الاتحاد السعودي للأسـكواش مـع ســـتة لاعبين للانضمام لبرنامج رياضيي النخبة، المعد من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية لأبرز لاعبي المنتخبات الرياضية السعودية.

وتم التوقيع مع اللاعبين بمقر الاتحاد بالرياض، وهم: ناصر محمد الحازمي، والعبيد محمـد الحازمي ومحمــد عبد الله المولد، وعيد ناصر العتيبي وعبد المجيد إبراهيم بو رقة، وإلياس رامز الحايكي.

كمـا وقــع الاتحــاد الســـعودي للتنس مع خمسة لاعبين للانضمام إلى برنامج رياضيي النخبة وهم: فيصل عبد العزيز الربــدي وفهد سليمان السعد، وعبد الله توفيق العبد الله وقاسم محمد العبيدان وعبد العزيــز حسام البيوك.

وكان المهنــدس لؤي هشام ناظر نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قد وقع بداية العام مع سعود وعمار الحقباني في أمريكا، اللذين يعتبــران أول اللاعبـين المسـجلين في برنامـــج رياضيي النخبة.

كما وقع الثلاثي معاذ صالح الغامــدي وعبد الله عبد الرحمن الحارثي ونواف محمود الغامدي كأول اللاعبين المسجلين في برنامج رياضيي النخبة من لعبة الريشة الطائرة.