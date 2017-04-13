يوسف السالم ينقذ الاتفاق من الخسارة أمام الفيصلي

المجمعة - الرياضية | Thursday, 13 April 2017 - 21:04 pm

انتزع الفريق الأول بنادي الاتفاق تعادلا بطعم الفوز من مضيفه فريق الفيصلي، في لقاء أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب الملك سلمان بالمجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري جميل السعودي للمحترفين، والذي انتهى بتعادل الفريقين 3/3.



وتقدم الفيصلي أولاً في دقائق المباراة الأولى عن طريق لاعبه المحترف البرازيلي لويس جوستافو في الدقيقة 2، قبل أن يعزز اللاعب نفسه النتيجة لصالح الفيصلي في الدقيقة 12، واستطاع اللاعب صالح العمري تقلبص الفارق بتسجيله الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 34، فيما استطاع زميله البوركيني محمد كوفي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67، فيما أعاد عبدالله المطيري التقدم للفيصلي مجدداً بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 82، قبل أن سحرز هدف التعادل لصالح الاتفاق اللاعب يوسف السالم في الوقت المحتسب بدل للضائع 92، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بنتيجة 3/3.



وبهذه النتيجة، وارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة الـ26 في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة الـ26 متساويا مع الاتفاق، في المركز التاسع لتفوق الاتفاق في المواجهات المباشرة.