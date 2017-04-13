الرائد يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في الشباب

الرياض - الرياضية | Thursday, 13 April 2017 - 22:50 pm

استعاد الرائد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري السعودي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه الشباب في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة اليوم الخميس.



وارتفع رصيد الرائد، الذي خسر من النصر والهلال في المرحلتين الماضيتين، إلى 29 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطة خلف الشباب، صاحب المركز الخامس، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم.



وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص التي أتيحت لهم.



وفي الشوط الثاني، بادر المحترف الغيني اسماعيل بانجورا بالتسجيل لمصلحة الرائد في الدقيقة 49، قبل أن يضيف زميله عبدالكريم القحطاني في الدقيقة 67، فيما تكفل الجزائري محمد بن يطو بتسجيل هدف الشباب الوحيد في الدقيقة .81