حسن معاذ: الخسارة من الرائد ليست قاسية

الرياض - الرياضية | Thursday, 13 April 2017 - 23:31 pm

قلل حسن معاذ قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الخسارة التي تلقاها من الرائد اليوم الخميس، معتبراً إياها بأنها ليست قاسية على حد صفه، وقال معاذ : " في كرة القدم الخسارة تعتبر شيء عادي ، ويجب أن نعترف في ظل الوضع الحالي لنادي الشباب ، فالخسارة شيء طبيعي ، ولربما لو كنا في مركز آخر في سلم الترتيب وننافس على الصدارة أو اللقب، لكانت الخسارة قاسية".



وأضاف معاذ : " نحن الآن في نهاية الموسم ، وتبقى ثلاث مباريات فقط على الختام، وما تبقى لنا من مباريات هي تحصيل حاصل ، مافات لن نتحدث فيه كثيراً نعد جماهيرنا بالعمل في الموسم المقبل".



وعن الأنباء المتداولة عن العروض المقدمة له للانتقال إلى فرق أخرى ورحيله عن الشباب، قال معاذ : " أنا الآن دخلت الفترة الحرة ( آخر 6 أشهر من عقدي ) ، وفي الوقت الحالي أنا لا أفكر في هذه الأمور، وتركيزي منصب على وضع الفريق ، وأمور التعاقدات أتركها لوكيل أعمالي فهو أدرى بها".