الاتحاد يلاقي القادسية وعينه على وصافة النصر

الرياض - الرياضية | Thursday, 13 April 2017 - 23:36 pm

تستكمل يوم غدٍ الجمعة مباريات الجولة الـ23 من دوري جميل السعودي للمحترفين بماراتين، تقام الأولى على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وستضيف فيها الخليج نظيره الوحدة عند الساعة 6:45 مساءً، والعنوان الأبرز لهذه المباراة من يزيد جراح الآخر، حيث كلا الناديين مهددين بالهبوط، ويقع الضيف في المرتبة قبل الأخيرة بـ18 نقطة، متفوقاً عن صاحب المركز الأخير الوحدة بنقطة واحدة فقط، وكلا الفريقيين يبحثون عن الهروب من شبح الهبوط.

في اللقاء الآخر، والذي يقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، الاتحاد يستضيف القادسية عند الساعة 8:45 مساءً، ومن خلاله يطمح الفريق الأصفر إلى الاقتراب من الوصافة، التي يحتلها الفريق النصراوي بفارق نقطة عن الاتحاد الذي يملك 45 نقطة في المركز الرابع، فيما يبحث القادسية الذي يقع في المركز العاشر بـ24 نقطة، عن الهروب عن مراكز الخطر التي تؤدي للهبوط، أو المباراة الفاصلة.