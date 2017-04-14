فيصل يستقيل.. وإبريل آخر موعد للرئيس المرشح

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 14 April 2017 - 00:00 am

أعلن الأمير مشعل بن سعود رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر رئيس المجلس التنفيذي، عن رغبة الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي تقديم استقالته نهاية الموسم الجاري، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الطرفين أمس الأول، والذي تم فيه مناقشة حاضر ومستقبل النادي، على أن يتم استقبال أي مرشح يخلف الرئيس الحالي في موعد أقصاه نهاية شهر إبريل.

وكشف الأمير مشعل بن سعود في تصريح إعلامي بثه المركز الإعلامي بنادي النصر أمس الخميس أن الأمير فيصل أبدى رغبته بالاستقالة من منصبه رئيساً للنادي نهاية الموسم الجاري، مؤكداً أنه سيكون داعماً لأي رئيس قادم يتولى إدارة النادي.

وأضاف الأمير مشعل: "أشكر الأمير فيصل بن تركي على جهوده المخلصة والكبيرة وبذله السخي الذي قدمه طوال فترة رئاسته للنادي، وقبل ذلك كعضو شرف عاشق ومحب لهذا الصرح الشامخ، وأثمن حرصه الكبير على مستقبل النادي، ونزولاً عند رغبته في ترك منصبه نهاية الموسم الجاري".

وقال الأمير مشعل بن سعود: "أُهيب بمن يرى في نفسه الرغبة والقدرة على تولي رئاسة النادي بالتقدم لحمل هذه المسؤولية في موعد أقصاه نهاية شهر إبريل 2017، لنتمكن من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تساعده على حمل هذه المسؤولية من جميع النواحي بما فيها الاستعداد الجيد للموسم المقبل وبوقت كافٍ، وكذلك التأكد من نقل أعمال وصلاحيات الإدارة الحالية بما يخدم مصلحة هذا الكيان وجمهوره الوفي، وفِي حال وجود الرغبة في تمديد فترة استقبال الترشيح من أي متقدم لرئاسة النادي فأنا على استعداد للنقاش معه وتسهيل ذلك الإجراء".