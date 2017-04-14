البارالمبية توقع مذكرة لتحقيق هدف 2020م

الرياض ـ الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 00:00 am

وقع أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبية السعودية وبندر السفير رئيس الاتحاد السعودي للسهـام، مذكرة تفاهم تمهيداً لإشراك وتأهيل الرياضيين من ذوي الإعاقة في ممارسة رياضة السهام.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق النجــاح في دورة الألعــاب البارالمبية طوكيـــو 2020م، والتركيز على ترويج وتعليم لعبة رمي السهام البارالمبية، واتفق الطرفان على إنشاء لجنة توجيهية للجنــة البارالمبيــة واتحاد الســهام، مكونة من الأمينين العاميين والمديريــن الرياضيين.

وتنص الأهداف ومجالات التعاون في المذكرة على تطوير فرص التدريب للاعبين وتعليم وتأهيـل المدربين والحـكام، وتنظيم المنافسات لللاعبين البارالمبيين والمشاركة في المنافسات الدولية، حيث سيقوم اتحاد السهام بتجهيز مداخل مخصصة للرماة البارالمبين وتوفيـــر الأدوات الخاصــة باللعبة والمدربين، بجانب تنسيق التسجيل ومشاركة اللاعبين البارالمبين في المسابقات المحلية والدولية، والتعاون في تطوير الفرص التعليمية للمدربين والمسؤولين.