سلة أحد تتجاوز الأنصار وتلاقي النصر

الرياض ـ واس | Friday, 14 April 2017 - 00:00 am

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي أحد لملاقاة النصر في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة "المرحلة الثانية ـ البلاي أوف"، بعد تغلبه في الدور ربع النهائي على الأنصار في مباراتين بنتيجة (91 ـ 86) و (60 ـ 45) على التوالي.

وتقام البطولة على صالة رعاية الشباب بمحافظة جدة بنظام التجمع، إذ سيقام اليوم عند الـ 30 :7 مساءً، اللقاء الأول بين أحد والنصر، فيما سيقام اللقاء الثاني يوم غدٍ السبت عند الـ 30: 6 مساءً.