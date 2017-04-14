..ويلتقي سفير جنوب إفريقيا

| Friday, 14 April 2017 - 00:00 am

الرياض ـ الرياضية



استقبل الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس الخميس بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، سعد كاشاليا سفير دولة جنوب إفريقيا لدى المملكة.

ورحب في بداية اللقاء بالسفير سعد كاشاليا، منوهاً بعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة جنوب إفريقيا في شتى المجالات، وبصفة خاصة في المجال الرياضي.

وأكد حرص الهيئة العامة للرياضة وقطاعاتها في دعم وتفعيل مجــالات التعاون المشترك التـي من شــأنها تعزيز العلاقـات الشبابية والرياضيـة بين البلديــن الصديقين.

حضر اللقــاء الدكتـور منصور المنصور مســاعد رئيــس الهيئـــة العامة للرياضة، والأستاذ محمد الحميضي رئيس العلاقات الدولية.