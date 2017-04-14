اتحاد الجمباز يدعم برنامج رياضيي النخبة

الرياض ـ الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 00:00 am

يشارك كل من أندية الخويلدية والسلام والاتحاد وكميت والابتسام والوشم والبطين والهلالية والرياض، في بطولة المملكة لأوائل الأندية لمرحلة البراعم، والتي يقيمها الاتحاد السعودي للجمباز، بمدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة خلال الفترة من 13ـ 14ـ4ـ2017، والتي ستشهد تنافسًا بين أبطال المستقبل من مرحلة البراعم على مختلف أجهزة الجمباز.

من جهته، أوضح أحمد السديس رئيس الاتحاد السعودي للجمباز أن الهدف من إقامة البطولة يأتي دعماً لبرنامج اللجنة الأولمبية لـ "رياضيي النخبة"، الذي يستهدف 80 ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية 2022، تحت شعار "عازمون على الفوز"؛ وذلك للإسهام في منافسة الرياضيين السعوديين في حصد الميداليات الأولمبية والآسيوية في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكداً أن برنامج رياضيي النخبة يعد من أضخم البرامج الرياضية في تاريخ المملكة العربية السعودية، وهو نقلة نوعية للرياضات الأولمبية.