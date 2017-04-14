87 لاعباً يتنافسون في فردية البولينج

الرياض ـ حمد الشغرود | Friday, 14 April 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم منافسات البطولة الفردية العاشرة للبولينج في صالة المركز العالمي للبولينج في الرياض، بمشاركة 87 لاعباً.

وسيلعب اللاعبون اليوم 12 شوطاً على فترتين، الأولى عند الساعة الثانية ظهراً والثانية عند الثامنة مساءً، وعلى ضوء نتائج منافسات اليوم الجمعة سيتأهل 12 لاعباً للأدوار النهائية التي تلعب غداً السبت.

من جهته، بين الحسن سقطي لاعب المنتخب السعودي للشباب أنه جاهز للمشاركة في منافسات البطولة، وسط مشاركة مميزة وقوية من أفضل لاعبي البولينج في السعودية.

وأكد أن طموحه كبير في التأهل للأدوار النهائية والمنافسة على لقب البطولة ومزاحمة لاعبي الخبرة أبطال النسخ السابقة، لتسجيل اسمه في السجل الشرفي لبطولات الاتحاد الفردية. وأشار الحسن إلى أن التوقيت الزمني للبطولة جاء متوافقاً مع عدد من المشاركات التي يستعد لها لاعبو المنتخب السعودي للشباب، حيث تغادر بعثة المنتخب السعودي للشباب نهاية الأسبوع المقبل لدولة مصر؛ وذلك للمشاركة في منافسات كأس العرب