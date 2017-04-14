الطاولة يضم 8 لاعبين لرياضيي المستقبل

الرياض ـ الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 00:00 am

وقع الاتحاد السعودي لكرة الطاولة مع ثمانية لاعبين للانضمام لبرنامج رياضيي النخبة، المعد من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية لأبرز لاعبي المنتخبات الرياضية السعودية.

وجاء التوقيع مع اللاعبين بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد العزيز السعيد في مقر الاتحاد بالرياض وهم: عبد العزيز عباد العباد وعلي نور الخضراوي وعبد العزيز سعد بو شليبي، وعبد العزيز حسن العمري وتركي لافي المطيري وخالد سليمان الشريف ومحمد مساعد الشريف وسالم صالح السويلم. وأبدى اللاعبون عقب التوقيع سعادتهم باختيارهم ضمن قائمة برنامج رياضيي النخبة، مؤكدين أن ذلك يعني مضاعفة الجهود وتطوير أدائهم الفني للوصول إلى الهدف المنشود "ذهب2022".

وكشف رياضيو النخبة في لعبة كرة الطاولة أن توفير البرنامج لكافة احتياجاتهم سواء من محفزات أو مميزات سيساهم في وصولهم لأعلى مستوياتهم الفنية لتمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بها في كافة المحافل الدولية.