توصية برفع جوائز الطائرة والسلة واليد

الرياض ـ الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 00:00 am

أعلن الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رفع جوائز ألعاب كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد، جاء ذلك عقب ورشة عمل عقدت أمس الخميس لدراسة رفع مستوى الألعاب الشعبية الأخرى غير كرة القدم، بحضور مسؤولين من الهيئة العامة للرياضة ورؤســـاء الاتحـــادات الرياضية.

وعقـب الورشة قال الأمير عبد الله بن مساعد: "هذه الورشة كانت لدعم رياضــات كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد، ولعبة الدراجات ورياضة المحـركات، ناقشنا من خلالها كيفيـة دعمهـا وزيادة شعبيتها، حتى خرجنا ببعض القرارات، من أبرزها: رفع جوائز رياضات كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد، في بطولتي الدوري والكأس لتصبــح مليونًا و300 ألف ريال، على أن تكون بطولة الدوري 500 ألف ريال، وفقًا للترتيب الآني، وبطولة الكأس 800 ألف ريال، ينال الفائز 500 ألف، والخاسر 300 ألف، مع ضرورة أن يصرف 50٪‏ من مبلغ المكافأة للأندية، و50٪‏ للاعبين.

وأضاف: "وفيما يتعلق بلعبة الدرجات، اتفقنا مع اتحاد الدراجات على إقامة سباق على مستوى المملكة مشابه لـ"التولد فرانس" الذي يقام في فرنسا، ويستهدف الفرق والأفراد، وخصصنا جوائز قد تصل للأفراد إلى 200 ألف ريال"، وتابع: "أما فيما يتلعـق برياضــة المحركات، فطلبت من الأمير سلطان بن بندر الفيصل أن يقدم اقتراحات، وبإذن الله ستكون جاهزة خلال الأسبوع المقبل".