رئيس الهيئة يستقبل رئيسي ناديي عفيف والتقدم

الرياض ـ الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي أمس الخميس، بندر معلث الضليعي رئيس مجلس إدارة نادي عفيف.

واستمع خلال اللقاء إلى تقرير مفصل حول البرامج التي يقدمها نادي عفيف، بالإضافة إلى مناشطه وكافة احتياجاته، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على قيام كافة الأندية السعودية بواجباتها بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم.

كما استقبل الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادي التقدم، سليمان بن علي العبودي، الذي قدم عرضاً تفصيلياً حول أبرز مناشط النادي وخططه المستقبلية.

حضر اللقاء عبد اللطيف الهريش وكيل الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة، وسعد اللذيذ وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية والاستثمار.