انطلاق بطولة الجولف الخليجية للشباب والناشئين بالرياض

الرياض ـ الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 00:00 am

انطلقت أمس على ملاعب الرياض للجولف البطولة الخليجية العاشرة للشباب تحت 18 عامًا، والرابعة للناشئين تحت 15 عاماً، بمشاركة الدول الخليجية الست، وهي: السعودية "المستضيف"، والبحرين وعمان وقطر والكويت والإمارات، وتستمر حتى السبت المقبل.

من جانبه، رحب الدكتور أحمد السنتلي مدير البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف بالأشقاء الخليجيين في بلدهم الثاني السعودية، وقال: "الاهتمام بالناشئين والشباب يقود إلى منصات التتويج العالمية ويصنع الأبطال"، وأشار إلى أن صناعة البطل 10% منها موهبة واستعداد فطري، و90% رعاية شاملة، وأن صناعة البطل عمل مؤسسي عملاق تتضافر فيه الإمكانيات البشرية والمادية، وهو أيضاً عملية مستمرة وشمولية، مشدداً على أهمية الاهتمام والتركيز على الفئات السنية وفق برامج وخطط علمية مدروسة ومبنية على البراهين، وليست اجتهادات مؤقتة، مؤكداً أن الميداليات الأولمبية صناعة وليست حظًّا.

من جهته، لفت عبد الله الكعبي الأمين العام للجنة التنظيمية الخليجية للجولف، إلى أن إقامة مثل هذه البطولات على مستوى الشباب والناشئين ستساهم في الارتقاء بالمستويات الفنية لدى أبنائنا اللاعبين، وتكسبهم الخبرات التي ستساعدهم على ذلك.