الإصابة تغيب بيل عن مواجهتي خيخون وبايرن ميونيخ

مدريد - الفرنسية | Friday, 14 April 2017 - 16:29 pm

سيغيب لاعب نادي ريال مدريد الإسباني الويلزي غاريث بيل، عن مباراة سبورتيغ خيخون يوم السبت ضمن الدوري المحلي، بسبب إصابة قد تبعده أيضا عن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء المقبل.

وكان بيل خرج في منتصف الشوط الثاني في مباراة الذهاب على ملعب بايرن الأربعاء، لمضاعفات في كاحله جراء إصابة سابقة أبعدته حوالى ثلاثة أشهر عن الملاعب.



وقال مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في مؤتمر صحافي عشية لقاء خيخون: "لن يكون بيل معنا غداً، هذا واضح، بعد ذلك سنرى كيف تسير الأمور".



وتابع: "إنها إصابة عضلية في المكان، حيث أجرى عملية جراحية، بطبيعة الحال أنا قلق، فلا أحبذ رؤية لاعبي فريقي يتعرضون للإصابة لا سيما بأننا دخلنا الأمتار الأخيرة من الموسم".

وختم زيدان: "أعتقد بأن ذلك يسري في جينات النادي، كلما كانت المباريات أصعب، كلما رد اللاعبون على أرضية الملعب".



وخاض بايل 25 مباراة طوال الموسم في مختلف المسابقات بسبب الأصابات والإيقاف، ومن المتوقع أن يجري زيدان تبديلات على تشكيلته غداً، مقارنة بالتشكيلة التي لعبت ضد بايرن ميونيخ، وقد يلجأ الى إراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو مسجل الهدفين ذهابا.



ويستمر غياب المدافعين الفرنسي رافايل فاران والبرتغالي بيبي عن صفوف فريق العاصمة الأسبانية.



يذكر أن ريال مدريد يسعى إلى أن يصبح أول ناد ينجح في الاحتفاظ بلقبه القاري منذ 27 عاماً عندما حقق ميلان هذا الانجاز عام 1990.