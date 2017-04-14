عزت : درسنا العروض واخترنا أبوظبي

الرياض - الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 17:28 pm

قرر الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إقامة مباراة كأس السوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر يناير 2018م المقبل لموسمٍ واحدٍ .

وأكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اختيارهم لمدينة أبو ظبي، تم بعد دراسة العديد من العروض المقدمة للاتحاد حول مكان إقامة كأس السوبر وبعد تقييم كافة العوائد المالية التي سيجنيها اتحاد القدم من اختيار أبوظبي مكاناً لإقامة المباراة، ويعد العرض المالي من أبوظبي الأعلى بين العروض المقدمة، وبالتالي مناسبة العائد المادي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويأمل الاتحاد السعودي من خلال إقامة المباراة في العاصمة الإماراتية إلى استثمار هذه المناسبة للتسويق الجيد للمسابقات المحلية ، وإبراز المستويات الفنية العالية التي تقدمها الأندية السعودية والمواهب التي تمتلكها الكرة السعودية.

كما يأتي اختيار شهر يناير موعداً لإقامة المباراة في أبوظبي نظير ملاءمته لحالة الطقس التي تكون عليها العاصمة الإماراتية خلال تلك الفترة، والتي تساعد على إقامة مناسبة رياضية سعودية، بالإضافة إلى منح الفرصة لأشقائنا في الدول الخليجية والعربية والأصدقاء من مختلف دول العالم إلى حضور المباراة، ومناسبة تلك الفترة مع إجازة طلاب المدارس في السعودية.