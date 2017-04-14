السومة وصيف لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا

كوالالمبور/الرياض ـ الألمانية | Friday, 14 April 2017 - 17:49 pm

جاء مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المحترف السوري عمر السومة والذي سجل هدفي فريقه في المباراة التي تعادل فيها خارج ملعبه مع العين الإماراتي 2/2 في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أسيا وصيفاً للاعب الأسبوع في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن جمع 8.6 نقطة.



ولمس السومة الكرة 38 مرة فقط خلال المباراة، وهي النسبة الأقل بين جميع زملائه، ولكنه سدد ست مرات على المرمى أثمرت عن تسجيل هدفين.

وفاز بجائزة لاعب الاسبوع كو سيونج بيوم لاعب سوون سامسونج بلو وينجز الكوري الجنوبي ، وذلك عقب المباراة التي فاز فيها فريقه على ايسترن من هونج كونج 5 / صفر يوم الأربعاء الماضي في المجموعة السابعة.



وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما هدفين في المباراة، وصنع هدفا ليقود فريقه إلى تحقيق فوز كبير.

وحقق كو نسبة تمريرات ناجحة بلغت 96% ليجمع 3ر9 نقطة وليحصل على لقب أفضل لاعب لهذا الأسبوع.

في المقابل،

أما في المركز الثالث فقد حل ايفرتون ريبيرو لاعب نادي الأهلي الإماراتي، والذي ساهم في فوز فريقه على التعاون 3 / 1 في المجموعة الأولى.

وصنع ريبيرو هدف فريقه الأول لزميله ماخيتي ديوب، قبل أن يسجل الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة متقنة، ومن زاوية صعبة، وفي المجمل صنع أربعة 4 فرص لزملائه وجمع5ر8نقطة.

وحل في المركزين الرابع والخامس برصيد3ر8نقطة كل من عمر باري لاعب الريان القطري وديان داميانوفيتش لاعب سول الكوري الجنوبي، في حين جاء سادسا عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي (1ر8نقطة).