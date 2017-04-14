الصالح يغادر إلى أستراليا لتجهيز معسكر الأخضر

الرياض - الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 17:57 pm

يغادر زكي الصالح مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ورول كومانس مساعد مدرب المنتخب لمدينة أديلايد الأسترالية مساء يوم غدٍ السبت، لتجهيز معسكر المنتخب في أستراليا، استعداداً للقاء الأخضر القادم أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م، والتأكد من تجهيز كافة الإمكانيات التي تساهم في نجاح المعسكر، وكذلك الاجتماع بالاتحاد الاسترالي لكرة القدم لمناقشة البرنامج الزمني، والتحضيرات الخاصة بالمواجهة.

وينوي كذلك الصالح وكومانس الإلتقاء بممثلي سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا، لتسهيل إجراءات دخول بعثة الأخضر والتنسيق لحضور الطلبة السعوديين لمساندة الأحضر في المباراة والإطلاع على برنامج المنتخب إقامته في أستراليا.