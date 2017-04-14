كارتيرون يطمئن النصراويين: لا خوف على ناديكم

الرياض - الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 18:45 pm

جدد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي النصر، رضاه عن ما قدمه الفريق في آخر مبارياته أمام الاتحاد، مؤكداً أن الفريق يملك الكثير من الإمكانيات، والقدرات الفنية، التي يمكن أن يظهر عليها في المباريات، متمنياً أن يتواصل ذلك في المباريات المتبقية والتي يهدف من خلالها لتأكيد مشاركتنا في البطولة الأسيوية، مؤكداً على أهمية كل مباراة بما فيها مباراة التعاون مساء يوم غدٍ.



وعن مباراة التعاون، قال كارتيرون:" استعدينا للمباراة بشكل جيد وسنواصل تقديم المستويات الجيدة ونبحث من خلالها عن النتائج الايجابية، وعملنا خلال هذا الأسبوع على معالجة الفرص الضائعة وكيفية استغلالها بشكل أفضل".



وأضاف: "التعاون فريق يجيد لاعبوه المحافظة على الكرة ولديه لاعبين خبرة جيدين وأنا لدي ثقة بلاعبي النصر لتحقيق ما نريد بالمباراة كونهم يملكون الإمكانيات والقدرات التي تؤهلهم لذلك".





وعن كثرة الإصابات في صفوف الفريق النصراوي علق قائلاً: "أمر طبيعي كوننا في آخر الموسم، وتأتي نتيجة للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبين سوى مع النادي أو المنتخب، ومن حسن الحظ أن لدينا في النصر اللاعب البديل الجيد، والنصر يملك عناصر شابة تحتاج للوقت لتكون في القائمة الأساسية للفريق ولا خوف على النصر في ظل ما يملكه من لاعبين شباب وقفت على مستوياتهم خلال الفترة الماضية".