أنريكي: برشلونة "قادر" على تكرار نتيجة باريس أمام اليوفي

الألمانية - الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 18:59 pm

اعتبر لويس انريكي مدرب برشلونة الاسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن فريقه "قادر" على تحقيق إنجاز آخر أمام يوفنتوس الايطالي في مباراة اياب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا، على غرار ما فعله ضد باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن النهائي.



وقال انريكي في مؤتمر صحافي: "ليس لدي أي شك حول قدرة الفريق على قلب النتيجة، وفي الواقع فان المهمة أسهل بكثير مما كانت عليه أمام باريس سان جرمان".



واوضح انريكي: "أرى أن الفريق يتمتع بمعنويات جيدة لقد تدربنا جيداً، وأعتقد ان الفريق قادر".



وأضاف: "سنحت لنا فرص لتسجيل هدف أو هدفين، المفتاح، كان هو الحظ الفريق الخصم استغل أداءنا المخيب جدا في الشوط الاول".

وأردف انريكي الذي يخوض موسمه الأخير كمدرب لبرشلونة: "يوفنتوس لا يتلقى الكثير من الأهداف ولكن يمكننا في أي حال خلق فرص للتسجيل أمامه. سنجازف لانه لم يعد لدينا شيء نخسره".



وخلال حديثه، رفض انريكي الانتقادات وأكد انه لم يرتكب اي خطأ تكتيكي في مباراة الذهاب.

وقال: "انا المسؤول الاساسي عن كل أمر سيىء يحصل للفريق، اذا لم أكن قادرا على تمرير طريقتي في اللعب الى اللاعبين، فهذا خطئي، ولكن في تورينو لم أخطىء في خطتي التكتيكية".