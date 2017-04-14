سانتوس يسجل الهاتريك الأسرع في الدوري السعودي

الرياض - الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 19:18 pm

استطاع البرازيلي جادسون سانتوس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج أن يسجل الهاتريك الأسرع في الدوري السعودي لهذا الموسم، بعد أن سجل ثلاثة أهداف خلال الـ 30 الدقيقة الأولى في شباك الوحدة، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدوري المحلي.



يشار إلى أن المهاجم البرازيلي سجل 11 هدف في الموسم الحالي مع ناديه الخليج الذي يصارع على الهبوط.