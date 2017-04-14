الهلال يبتعد في صدارة كأس فيصل

الرياض ــ الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 19:16 pm

واصل الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لدوري كأس الأمير فيصل بن فهد ، وحقق الهلال الفوز اليوم على ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون ليرتفع الهلال بنقاطه الى 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف ويبقى الفيصلي في المركز التاسع برصيد 27 نقطة ، وأسفرت بقية مباريات الجولة عن النتائج التالية :





الجيل - الاتحاد ( 2 - 1 )

الخليج - القادسية ( 1 - 1 )

الفتح - التعاون ( 0 - 1 )

أحد - النصر ( 1 - 2 )

الوحدة - هجر ( 1 - 1 )



ووفقا لمباريات اليوم يصبح الترتيب على النحو التالي:

1 - الهلال ( 51 نقطة )

2 - الأهلي ( 47 نقطة )

3 - النصر ( 47 نقطة )

4 - القادسية ( 38 نقطة )

5 - الاتحاد ( 36 نقطة )

6 - أحد ( 32 نقطة )

7 - الجيل ( 32 نقطة )

8 - الشباب ( 31 نقطة )

9 - الفيصلي ( 27 نقطة )

10 - الفتح ( 25 نقطة )

11 - هجر ( 21 نقطة )

12 - الخليج ( 20 نقطة )

13 - الوحدة ( 18 نقطة )

14 - التعاون ( 15 نقطة )