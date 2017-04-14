الهلال يبتعد في صدارة كأس فيصل
الرياض ــ الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 19:16 pm
واصل الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لدوري كأس الأمير فيصل بن فهد ، وحقق الهلال الفوز اليوم على ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون ليرتفع الهلال بنقاطه الى 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف ويبقى الفيصلي في المركز التاسع برصيد 27 نقطة ، وأسفرت بقية مباريات الجولة عن النتائج التالية :
الجيل - الاتحاد ( 2 - 1 )
الخليج - القادسية ( 1 - 1 )
الفتح - التعاون ( 0 - 1 )
أحد - النصر ( 1 - 2 )
الوحدة - هجر ( 1 - 1 )
ووفقا لمباريات اليوم يصبح الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال ( 51 نقطة )
2 - الأهلي ( 47 نقطة )
3 - النصر ( 47 نقطة )
4 - القادسية ( 38 نقطة )
5 - الاتحاد ( 36 نقطة )
6 - أحد ( 32 نقطة )
7 - الجيل ( 32 نقطة )
8 - الشباب ( 31 نقطة )
9 - الفيصلي ( 27 نقطة )
10 - الفتح ( 25 نقطة )
11 - هجر ( 21 نقطة )
12 - الخليج ( 20 نقطة )
13 - الوحدة ( 18 نقطة )
14 - التعاون ( 15 نقطة )