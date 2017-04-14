ماتا يغيب عن مانشستر يونايتد لنهاية الموسم

لندن - الألمانية | Friday, 14 April 2017 - 19:14 pm

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن خوان ماتا لاعب وسط الفريق يرجح أن يغيب لنهاية الموسم بعدما أجرى جراحة في الفخذ.



وخضع ماتا ثاني أفضل هداف بالفريق حيث سجل عشرة أهداف، لعملية جراحية الشهر الماضي، مع أمل العودة للفريق فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.



ولكن مورينيو قال خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، إنه لا يتوقع أن يستعيد اللاعب الإسباني الدولي عافيته حتى أواخر مايو المقبل.

وأضاف مورينيو: "المدافعين كريس سمالينج وفيل جونز، اللذين أصيبا خلال مشاركتهما الأخيرة مع المنتخب الإنجليزي، لن يعودا للفريق حتى منتصف الشهر المقبل، وينتهي الدوري الإنجليزي يوم 21 مايو".

ويلعب مانشستر يونايتد في دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، وإذا تمكن الفريق من الوصول للمباراة النهائية سيلعبها يوم 24 مايو.