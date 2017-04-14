الهلال يتجاوز الفيصلي ويتمسك بصدارة كأس فيصل

الرياض - الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 19:05 pm

أقيمت مساء اليوم الجمعة ست مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وانتصر فريق الجيل على ضيفه الاتحاد بنتيجة 2/1، في لقاء أقيم على رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وبهذه التنتيجة رفع الجيل رصيده ألى النقطة الـ32 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ36 في المركز الخامس.



فيما سيطر التعادل الإيجابي 1-1، على مواجهة الخليج ونظيره القادسية، في لقاء أقيم على ملعب نادي الخليج بسيهات، وارتفع بهذه النتيجة رصيد الخليج إلى النقطة الـ21 في المركز الـ12، كما ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة الـ38 في المركز الرابع.



واستطاع فريق التعاون الانتصار على ضيفه الفتح بنتيجة 1-0، في لقاء أقيم على ملعب نادي الفتح في الأحساء، وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة الـ15 في المركز الأخير 14، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ25 في المركز العاشر.



وفي ملعب نادي الهلال في الرياض، استطاع المتصدر قلب الطاولة على ضيفه الفيصلي بقلب تأخره بهدف إلى الانتصار بنتيجة 3-1، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق الهلالي إلى النقطة الـ51، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة الـ27 في المركز التاسع.



فيما حسم التعادل الإيجابي لقاء الوحدة وضيفه هجر بنتيجة 1-1، في لقاء أقيم على ملعب نادي الوحدة في مكة المكرمة، وبهذا التعادل ارتفع رصيد الوحدة إلى النقطة الـ18 في المركز الـ13، كما ارتفع رصيد هجر إلى النقطة الـ21 في المركز الـ11.



كما استطاع الفريق النصراوي من تجاوز مضيفه أحد بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وبهذا الانتصار رفع الفريق الأصفر رصيده إلى النقطة الـ47 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أحد عند النقطة الـ32 في المركز السادس.