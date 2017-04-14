ناشئو الهلال يقصون روما ويتأهلون إلى نهائي بطولة حمدان

الرياض - الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 21:50 pm

كسب ناشئو الهلال لكرة القدم مساء اليوم الجمعة لقاء فريق "روما الإيطالي" بضربات الترجيح، عقب نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، وذلك في لقاء أقيم على ملعب ضباط شرطة دبي، ضمن دور نصف النهائي لبطولة حمدان بن محمد الدولية السابعة لكرة القدم لتحت 17 سنة، حيث سجل هدف الهلال اللاعب رياض الغامدي.



هذا وسيواجه الهلال في نهائي البطولة فريق "ليون الفرنسي" مساء يوم بعد غدٍ الأحد.