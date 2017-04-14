الاتحاد يزيح النصر عن الوصافة برباعية القادسية

جدة - الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 22:57 pm

عاد الفريق الأول بنادي الاتحاد لسكة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام النصر، بعد أن اكتسح ضيفه القادسية برباعية مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله أحمد العكايشي في الدقيقة 5، وتعادل بيسمارك فيريرا للقادسية في الدقيقة 35، قبل أن يضيف محمود كهربا الهدف الثاني للاتحاد آخر دقائق الوقت المحتسب بدلاً للضائع في الدقيقة 47.

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد العكايشي الهدف الثاني له والثالث للاتحاد في الدقيقة 59، ثم قلص بيسمارك فيريرا النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 64، قبل أن يضيف عمار النجار الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة الـ48 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة الـ24 في المركز العاشر.