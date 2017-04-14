في الكلاسيكو.. هل يحسم الهلال الدوري؟

الرياض- الرياضية | Friday, 14 April 2017 - 23:28 pm

تختتم يوم غدٍ الأحد مباريات الجولة الـ 23 من مباريات الدوري السعودي، حيث يستضيف المتصدر الهلال نظيره النادي الأهلي على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 8،45 مساء، وأعين لاعبي الفريق الأزرق على اللقب الغائب عن خزائن النادي العاصمي لأكثر من 5 مواسم، لا سيما وأن الفوز يتوج الفريق الهلالي باللقب رسمياً قبل نهاية الدوري بـ 3 جولات.





من جهته لا يريد النادي الأهلي أن يكون محطة عبور للفريق الأزرق للوصول للقب، باحثاً عن تعطيل المتصدر وتقليص الفارق النقطي، آملين أن تخدمهم النتائج في الجولات المتبقية.