غداً.. الشهراني يبدأ التأهيل

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 15 April 2017 - 00:00 am

عاد ياسر الشهراني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الرياض عند الساعة السابعة من مساء أمس الجمعة، قادما من العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن أجرى عملية جراحية في وتر العضلة الخلفية في مدينة ليون الفرنسية، على يد أحد أشهر الأطباء المختصين في إصابات الملاعب.

واتكأ الشهراني على "عكازين" بعد وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث ظل أحد أشقائه منتظرا خروجه من قاعة الوصول بعد أن تأخرت الرحلة قرابة 45 دقيقة، ليغادر اللاعب برفقة شقيقه أرض المطار.

وتقرر أن يخضع اللاعب لفترة تأهيل لمدة شهرين في عيادة النادي، حيث من المنتظر أن يتواجد اللاعب في النادي غدا الأحد لاستكمال برنامجه الطبي.