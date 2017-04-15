العواني: الكرة السعودية فرضت نفسها

دبي ـ (الألمانية) | Saturday, 15 April 2017 - 00:00 am

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن الاتفاق جرى بين الجانبين الإماراتي والسعودي بعد المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد السعودي لكرة القدم والخطوط الجوية السعودية بصفتها راعية كأس السوبر السعودي.

وأشار العواني إلى أن استضافة مباراة السوبر السعودي يأتي في إطار اســتراتيجية مجلــــس أبوظبي الرياضي بقيادة الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس المجلس لاستضافة مجموعة من أكبر وأبرز الأحداث الرياضية في إطار فرض أبو ظبي كعاصمة للرياضة العالمية.

وأشار العواني إلى أن الكرة السعودية تفرض نفسها منذ عقود على الساحتين الخليجية والعربية كما تتمتع بشهرة عالمية وكلها أمور تدعم قوة هذا الحدث الذي لم يصبح قاصرا على الحدود السعودية حيث أقيم من قبل في العاصمة البريطانية لندن.