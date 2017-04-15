الطيب: إمكاناتنا مسخرة للجماهير

جدة ـ نجيب الجداوي | Saturday, 15 April 2017 - 00:00 am

أكد المهندس عبدالرحمن الطيب مساعد المدير العام للإتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للخطوط السعودية، أن تحديد مكان وموعد مباراة كأس السوبر تم بالتشاور بين الخطوط السعودية بصفتها الناقل الرسمي للكرة السعودية والراعي للمسابقة وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم، منوها ببادرة مجلس أبوظبي الرياضي لاستضافة هذا الحدث الرياضي والإمكانات العالية لإنجاحه.

وقال الطيب: "يسر الخطوط السعودية التزاما بتسخیر إمكاناتها وخدماتا لتسیل حضور الجماير السعودية للمباراة، والمشاركة ببرامج منوعة قبل وأثناء وبعد المباراة تسهم في إنجاح هذا الحدث وتقدیم نموذج رعایة یضاي، بل ویفوق برنامج رعایة النسخة السابقة من كأس السوبر السعودي التي أقيمت صيف العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن، حيث حققت "السعودية" نجاحاً أهلها لنیل جائزة (Sport Industry Award)".