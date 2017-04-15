السوبر الخامسة.. خليجية

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 15 April 2017 - 00:00 am

انطلقت كأس السوبر السعودي في موسم 2013 وأحرز الفتح النسخة الأولى ، بعد أن كسب الفريق الاتحادي في المباراة التي (3ـ2) بضربات الترجيح في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.

وفي موسم 2014 توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالنسخة الثانية بعد الفوز على فريق النصر (4ـ3) بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالرياض. واحتضنت العاصمة البريطانية لندن كأس السوبر في موسمين متتاليين ، ففي موسم 2015 كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كأس السوبر بعد الفوز على النصر بهدف دون مقابل في ملعب روتس رود في إحدى ضواحي لندن.

وفي موسم 2016 استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من كسب الكأس من أمام الهلال بضربات الترجيح 5ـ4 في المباراة التي احتضنها ملعب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي بلندن. وستقام الكأس الخامسة على ملعب مدينة الشيخ محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبات الفريق الهلالي وبنسبة كبيرة أول المتأهلين لهذه المباراة ، بعد أن ضمن وبنسبة 95 % من تحقيق لقب بطولة الدوري السعودي، حيث يكفيه تحقيق ثلاث نقاط لضمان اللقب من أصل 4 مباريات.