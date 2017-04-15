أبوظبي تحتضن كأس السوبر السعودي

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 15 April 2017 - 00:00 am

اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم العاصمة الإماراتية أبوظبي لاحتضان مواجهة كأس السوبر السعودي للموسم المقبل، والتي تجمع بطل الدوري السعودي للمحترفين، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2017، على أن تقام على ملعب الشيخ محمد بن زايد خلال يناير المقبل.

ويعد العرض المالي الذي تقدمت به مدينة أبو ظبي الأعلى بين العروض المقدمة للاتحاد السعودي والشريك الرسمي له "الخطوط السعودية"، الأمر الذي جعل اتحاد الكرة يعلن موافقته الرسمية.

ويأمل الاتحاد السعودي من خلال إقامة المباراة في العاصمة الإماراتية إلى استثمار هذه المناسبة للتسويق الجيد للمسابقات المحلية، وإبراز المستويات الفنية العالية التي تقدمها الأندية السعودية والمواهب التي تمتلكها كرة القدم السعودية.