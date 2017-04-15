تقليل المصاريف يطال أندية الأولى

الرياض ـ مازن العسرج | Saturday, 15 April 2017 - 00:00 am

وضع تحديد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ونظيره الباطن في الجولة الـ٢٥ من دوري المحترفين في يوم الأحد الـ٣٠ من شهر إبريل وحدها، دون ربطها ببقية مباريات الجولة والتي ستقام قبلها بيوم واحد مثار تساؤل بين الرياضيين خاصة مع دخول مراحل الحسم في الدوري.

وأوضح لـ"الرياضيــة " مصدر في اتحاد القدم أن تأجيل المباراة ليوم واحد يأتي لانشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة بمواجهة الرائد والأهلي في يوم السبت، مما أجبر اتحاد القدم على وضع مواجهة التعاون والباطن وحيدة دون بقية مباريات الجولة التي ستقام في توقيت واحد قبلها بيوم مبيناً أن مباريات الجولة الـ٢٦ ستقام جميعها في يوم وتوقيت واحد وهو الرابع من شهر مايو والذي سيشهد ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعن عدم إقامة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة في دوري الأولى في توقيت واحد كما كان يحدث في المواسم الماضية قال المصدر: "دوري الأولى أصبح في السنوات الماضية لا يحسم سوى في الجولة الأخيرة وهو أمر جعلنا نكتفي بتوحيد إقامة مباريات الجولة الأخيرة فقط في هذا الموسم إضافة إلى رغبة اتحاد القدم في تقليل المصاريف على الأندية من خلال عدم بقائها ليوم إضافي في حال أقيت المباراة في الفترة المسائية".