الكويت تحقق 11 ميدالية في قوى الخليج

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 15 April 2017 - 00:00 am

تصــــدر المنتخــب الكويتي لألعاب القوى أمس الجمعة، ترتيب منتخبات الخليـــــج بعد نهاية مسابقات اليوم الثاني للبطولة الخليجيـــة الـــ 16 للعموم، المقامة حاليًا في جدة، بعدما حصـــد 11 ميدالية: 6 ذهبيات و3 فضيــات وبرونزيتين.

وحــــل المنتخـــب البحريني فــي المركز الثانـــي برصيــــــد 8 ميداليات: 5 ذهبيات و3 فضيات، ثم المنتخب السعودي ثالثًا بـ 13 ميداليــة: ذهبيتين و5 فضيات و6 برونزيات.

واحتـــل المنتخــب القطري المركــــــــز الرابـع بذهبية واحدة وثلاث برونزيات، يليه المنتخب العماني خامسًا بثــلاث فضيـــــات وبرونزيــــة واحدة، وأخيـــرًا المنتخــــب الإماراتــي فــي المركز السادس ببرونزيتين.