بندر بن محفوظ بطل كأس المؤسس للفروسية

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 15 April 2017 - 00:00 am

توج الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الفارس بندر بن محفوظ بطلاً لكأس المؤسس لقفز الحواجز في نسخته الثامنة عشرة، التي اختتمت أمس على ميدان مزرعة نوفا غرب الرياض.

وحضر حفل الختام ومراسم التتويج الأمير سلطان بن محمد والأمير عبد الله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.

وحافظ بندر بن محفوظ على صهوة جواد "ساراتوجا"، على اللقب الذي حققه العام الماضي، وحل الفارس مشعل الحربي والفرس "دايموند" في المركز الثاني، والفارس عبد الله الراجحي وجواده "كورلونكس" بالمركز الثالث.

وتقاسم فريقا الأمن العام وكلية الملك عبد العزيز الحربية صدارة الترتيب العام لبطولة الفرق.