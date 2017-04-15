1323 نقطة تضع بدر في صدارة فردية البولينج

الرياض ـ حمد الشغرود | Saturday, 15 April 2017 - 00:00 am

تصدر بدر آل الشيخ لاعب المنتخب السعودي الأول للبولينج، الترتيب العام في المرحلة الأولى لثاني أيام منافسات البطولة الفردية العاشرة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للعبة في صالة المركز العالمي للبولينج في الرياض.

وشهدت منافسات أمس الجمعة تنافساً كبيراً بين اللاعبين المشاركين، حيث بلغ عددهم 87 لاعباً، وتمكن بدر آل الشيخ من تحقيق 1323 نقطة، مكنته من تصدر الترتيب العام للمرحلة الأولى، وحل اللاعب عبد الله الدليجان في المرتبة الثانية، وطلال الطويرب ثالثاً، وفراس أبو الفرج رابعاً، واللاعب الشاب فهد علامة خامساً.

الشعار الجديد

كشف فهد العيسى نائب رئيس الاتحاد السعودي للبولينج، أن جميع اللاعبين المختارين ضمن برنامج النخبة شاركوا في البطولة التي تزامن انطلاقها مع تدشين الشعار الجديد للاتحاد السعودي للبولينج، الذي اعتمد أخيراً من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الأمير عبد الحكيم بن مساعد.

وأوضح العيسى أن منافسات البطولة تساهم في تجهيز عدد من اللاعبين الشباب للمنافسات الخارجية، حيث يستعد اللاعبان عبد الرحمن الخليوي والحسن سقطي لبطولة كأس العرب في مصر هذا الأسبوع، وكذلك بطولة آسيا للمدارس نهاية الشهر الجاري.