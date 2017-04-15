ميلان يخطف التعادل من انتر في الوقت القاتل ويعزز آماله الأوروبية

روما ــ الألمانية | Saturday, 15 April 2017 - 15:44 pm

بهدف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ، انتزع ميلان واحدة من أهم وأغلى النقاط في الموسم الحالي إن لم تكن أهمها على الإطلاق بتعادله المثير 2 / 2 مع منافسه التقليدي العنيد انتر ميلان اليوم السبت في "ديربي" مدينة ميلانو بافتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وقلب ميلان تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل قاتل 2 / 2 في أول ديربي يقام بينهما في هذا الوقت المبكر من اليوم ليحرم انتر من تحقيق الانتصار الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم حيث كان التعادل اليوم هو الثاني مقابل هزيمتين في آخر أربع مباريات خاضها انتر هذا الموسم.

وعزز ميلان آماله في حجز أحد المقاعد بمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة معززا موقعه في المركز السادس بجدول المسابقة بفارق نقطتين أمام انتر صاحب المركز السابع علما بأن المركز السادس هو آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية من الدوري الإيطالي حيث يخوض صاحبه الدور التأهيلي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي.

وبدا أن انتر حسم المباراة بشكل كبير في شوطها الأول حيث استغل الخلل الدفاعي الواضح في صفوف ميلان وأنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين.

وافتتح أنطونيو كاندريفا التسجيل في الدقيقة 36 ثم أضاف زميله الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني لانتر في الدقيقة 44 .

ولكن ميلان انتزع التعادل في الشوط الثاني ، حيث أحرز أليسيو رومانيولي هدف تجديد الأمل لميلان في الدقيقة 83 ثم حقق كريستيان زاباتا التعادل بهدف ثان في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.