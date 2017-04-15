الأخضر يستعد لأستراليا من فرانكفورت

الرياض - الرياضية | Saturday, 15 April 2017 - 16:45 pm

حدد الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم البرنامج الإعدادي الخاص لمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م .



وتم تقسيم برنامج المنتخب الإعدادي لثلاثة فترات الأولى معسكر داخلي في مدينة الرياض في الفترة من 10 إلى 17 من شهر مايو، فيما ستكون الفترة الثانية في شكل معسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة من 20 إلى 27 من شهر مايو، وستقتصر كلا الفترتين على اللاعبين الذين لايرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد نهاية دوري المحترفين السعودي ودوري أبطال آسيا.



وفي الفترة الثالثة والأخيرة سيقيم الأخضر معسكر خارجي في مدينة أديلايد الأسترالية ينطلق في الـ31 من شهر مايو بانتظام لاعبي الأندية المشاركة خارجياً، وسيكون بمثابة الإعداد الأخير الذي يسبق مواجهة أستراليا.



الجدير بالذكر أن إدارة المنتخب أرسلت للأندية القائمة الأولية للاعبين للمشاركة في المرحلتين الأولى والثانية، على أن يتم إعلان القائمة النهائية المشاركة في الفترتين الأولى والثانية في الأول من شهر مايو القادم.