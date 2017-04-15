توتنهام يواصل مطاردة تشيلسي بالفوز برباعية على بورنموث

لندن ـــ رويترز | Saturday, 15 April 2017 - 17:16 pm

فاز توتنهام هوتسبير على ملعبه للمرة 12 على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتفوقه 4-صفر على بورنموث ليواصل الضغط على تشيلسي المتصدر اليوم السبت.

وسجل موسى ديمبلي وسون هيونج مين هدفين في غضون ثلاث دقائق ليحكم صاحب الأرض قبضته على المباراة بعد 20 دقيقة.

وأحرز هاري كين هدفه 20 في الدوري بعد بداية الشوط الثاني بوقت قصير ليضمن توتنهام الفوز ويقلص الفارق إلى أربع نقاط مع تشيلسي الذي سيلعب في ضيافة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد غدا الأحد.

ووضع ديمبلي توتنهام بهدف في المقدمة بعد 16 دقيقة من البداية بتسديدة قوية بعد ركلة ركنية نفذها كريستيان إريكسن.

وسجل سون الهدف الثاني بتسديدة من بين قدمي أرتور بوروتش حارس بورنموث بعد تمريرة من كين.

وأضاف كين، الذي شارك أساسيا لأول مرة منذ إصابته في كاحله الشهر الماضي، الهدف الثالث في الدقيقة 48 بعدما تجاوز سيمون فرانسيس بسهولة وأطلق تسديدة في مرمى بوروتش.

وهذا الموسم الثالث على التوالي الذي يسجل خلاله المهاجم الدولي الإنجليزي 20 هدفا على الأقل وهو إنجاز لم يحققه سوى آلان شيرر ورود فان نيستلروي وتييري هنري.

وأحرز البديل فينسنت يانسن الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو الهدف الأول للاعب الهولندي في الدوري من اللعب المفتوح منذ انضمامه العام الماضي ليحقق توتنهام بذلك انتصاره السابع على التوالي في الدوري.